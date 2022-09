Cachoeira Dourada: veículo com 4 pessoas, incluindo 2 crianças, capota na MGC-154

A família envolvida no acidente é da cidade de Ituiutaba. A condutora perdeu o controle da direção do veículo — a rodovia MGC-154 não tem acostamento e é palco de constantes acidentes

A caminhonete saiu da pista e capotou com quatro pessoas | Foto: Reprodução

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Um capotamento foi registrado na rodovia MGC-154, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada, na noite deste sábado (10.set.22).

As informações ainda são preliminares, e dão conta que um casal e dois filhos estavam em uma caminhonete, que saiu da pista e capotou.

Uma mulher conduzia o veículo no momento do acidente. A família é da cidade de Ituiutaba.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado e efetuou o resgate das vítimas.

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia com a equipe de socorristas, nenhum ocupante apresentava ferimentos aparentes ou sangramentos. Todos foram encaminhados à Ituiutaba com escoriações leves.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. A MGC-154 não conta com acostamento, e é palco de frequentes acidentes de trânsito.

O Tudo Em Dia entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária, e aguarda o encerramento da ocorrência.