Cachoeira Véu da Noiva é reaberta para visitação; banhos estão proibidos

A cachoeira Véu da Noiva, em Santana do Riacho, Região Central de Minas Gerais, está liberada para visitação. A informação foi confirmada pela Associação Cristã de Moços em Minas Gerais (ACM-MG).

A área da cachoeira está aberta para a visita do público, mas banhos ainda não são permitidos. A ACM ainda informou que foram iniciados estudos geológicos para a manutenção preventiva da área e que, em breve, um novo posicionamento sobre a situação da cachoeira será divulgado.

A associação ainda informou que os demais atrativos do Camping Véu da Noiva, como os chalés, piscina, quadras, lanchonete e restaurante, estão funcionando normalmente.

Em maio, a cachoeira Véu da Noiva foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Santana do Riacho, ao ser constatada uma fenda na rocha próxima à queda d’água.

Devido ao risco potencial de parte da estrutura cair sobre frequentadores, os órgãos de defesa decidiram fechar o local até que um laudo geológico seja feito, assim como a retirada da rocha solta.

“Observou-se que a área é composta por rochas do tipo quartzito, de origem sedimentar oceânica, e que na área da fratura não observa-se indícios de ação antrópica, sendo sugestivo o deslocamento por motivos naturais”, informou o Corpo de Bombeiros.

Logo depois da interdição, a reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com o presidente da ACM, Geraldo Majella Barreto, que informou que realiza vistorias periódicas no local e prometeu uma avaliação completa de todo o maciço da cachoeira na elaboração do laudo com especialista.