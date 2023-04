Cadáver com marcas de tiros é achado boiando em córrego em Juiz de Fora

O corpo de um homem, ainda não identificado pelas autoridades, foi encontrado boiando na madrugada deste sábado (8/4) dentro de um córrego em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros , a vítima estava vestida com uma camisa e uma bermuda. O córrego fica localizado na estrada que dá acesso ao distrito de Humaitá, no município.