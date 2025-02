Cães de grande porte atacaram e mataram potros e um cão na zona rural em MG

POLÍCIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE REALIZA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ATAQUE DE CÃES DE GRANDE PORTE NA ÁREA URBANA DE UNAÍ/MG

Na última sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, a Polícia Militar, através do policiamento de meio ambiente, foi acionada para atendimento de ocorrência de ataque de cães de grande porte na área urbana de Unaí, em Minas Gerais.

Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar de Meio Ambiente compareceu ao bairro Setor de Chácaras Mansões Sul, onde em contato com as testemunhas que estavam no local e do que foi constatado, verificaram que havia dois equinos (potros) e um cão SRD (sem raça definida) já em óbito, todos, vítimas de ataques de cães das raças pit bull e rottweiler.

Os policiais verificam que os equinos foram atacados com bastante selvageria, com dilaceração da face através de mordidas. Um outro equino, de maior porte, que estava no local também foi atacado, tendo um ferimento de grande proporção na região do maxilar.

Após a constatação dos ataques, os policiais militares de meio ambiente com o apoio de duas guarnições da Polícia Militar, realizaram diligências pelas ruas e imediações do bairro e propriedades rurais, a fim de localizar os cães, porém não obtiveram êxito até o momento.

Foi feito contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que encaminhou ao local 3 (três) veterinárias, que realizaram os procedimentos cirúrgicos no equino que estava vivo. Os animais que vieram a óbito foram retirados com o auxílio de maquinário da Prefeitura Municipal de Unaí e encaminhados para um local para serem enterrados.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais para apurações dos fatos e investigações posteriores, com o intuito de localizar o proprietário dos animais para aplicação das medidas criminais cabíveis.

