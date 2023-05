Cães fogem e são resgatados a 300m de altura em montanha em Minas

Três cachorros foram resgatados a cerca de 300 metros de altura na localidade conhecida como Pedra Bonita, em Desterro do Melo, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O resgate – em área montanhosa de difícil acesso – aconteceu nessa terça-feira (2/5), sendo que os animais estavam perdidos há três dias no local.