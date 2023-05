Caixas de supermercado são denunciadas por furtar dinheiro

A diretoria de um supermercado de Frutal, no Triângulo Mineiro, procurou a Polícia Militar (PMMG) nessa quarta-feira (24/5) para denunciar quatro operadoras de caixa por furto.

Segundo a denúncia, o sistema de câmeras de segurança flagrou as suspeitas, que foram demitidas, agindo da seguinte forma: em algumas situações, após os clientes pagarem as compras em dinheiro, as mesmas não eram finalizadas corretamente no sistema, já que eram feitos cancelamentos de alguns produtos, como se tivessem sido devolvidos. Porém, aapós o cliente ir embora, ainda conforme a denúncia à PM, elas ficavam com o dinheiro dos produtos cancelados.

Também consta no registro policial que as operadoras de caixa denunciadas teriam confessado os furtos para um gerente do supermercado, sendo demitidas imediatamente.

A diretoria do supermercado informou à PM que não tem o levantamento do valor supostamente furtado pelo grupo.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se as suspeitas foram ouvidas pelo delegado de plantão da PC de Frutal e sobre como estão as investigações do caso. A resposta foi a seguinte: “A PCMG informa que estão sendo realizadas as atividades de polícia judiciária a fim de apurar as circunstâncias que envolvem tal fato. Tão logo seja possível, novas informações serão divulgadas”.