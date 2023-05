‘Calor humano’: aberta a temporada de arrecadação de agasalhos em BH

A campanha 'Calor Humano', que arrecada agasalhos e outros itens de inverno para doações, começou nesta segunda-feira(15/5). O Serviço Social Autônomo (Servas) encaminha as roupas para instituições socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

A entrega das doações pode ser feita em dez unidades do supermercados Super Nosso e na unidade da Servas, em horário comercial.

Os postos de arrecadação são:

Unidades Super Nosso

Alphaville – Avenida Princesa Diana, sem número, Alphaville, Nova Lima (MG)

Gutierrez – Rua André Cavalcante, 237, Gutierrez, Belo Horizonte

Pampulha – Avenida Portugal, 2481, Santa Amélia, Belo Horizonte

Cruzeiro – Avenida Afonso Pena, 3.328, Cruzeiro, Belo Horizonte

Lourdes – Rua Gonçalves Dias, 1.979, Lourdes, Belo Horizonte

Castelo – Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.700, Castelo, Belo Horizonte

Luxemburgo – Avenida Guaicui, 355, Coração de Jesus, Belo Horizonte

Nova Lima – Rodovia Januário Carneiro-0022, 8.625, Loja 17, Vale do Sereno

Gutierrez – Avenida Marques de Valência, 170, Gutierrez, Belo Horizonte

Cidade Jardim – Avenida Prudente de Morais, 374, Cidade Jardim, Belo Horizonte

Servas

Avenida Cristóvão Colombo, 683, Savassi, Belo Horizonte

A arrecadação tem encerramento previsto para 30/8. A previsão é a de que 20 mil itens sejam distribuídos para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e entidades de Belo Horizonte e da região metropolitana cadastradas no Servas. As cidades mais frias do estado de Minas Gerais também serão contempladas e receberão doações de roupas.

A campanha também tem o apoio do Governo de Minas, da Melt Comunicação, do Circuito Liberdade e da Fecomércio MG.

O que doar

Cobertores, pares de sapato, pares de meias, casacos, camisas de manga longa, calças, gorros, cachecóis, luvas. A doação de roupas íntimas é importante, mas é necessário que elas estejam limpas, sem rasgos e sem manchas.

Também são aceitas doações em dinheiro pelo Pix, por meio da chave 31991630836 – Caixa Econômica Federal – Conta corrente 3529-1)

O que não doar

Um sapato somente, tênis rasgado, meias furadas, casacos rasgados, cobertores sujos e/ou rasgados, camisas molhadas, rasgadas e com odor, e materiais que estejam estragados. O Servas ressalta que não possui local para lavagem das roupas e, por isso, pede que as pessoas entreguem peças limpas para as doações.

“Contamos com uma corrente do bem com vários parceiros importantes para ajudar cada vez mais pessoas em vulnerabilidade social em nosso estado. Contamos com a solidariedade dos mineiros”, diz a diretora de Assistência Social do Servas, Raquel Ferreira.