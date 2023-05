Cambista é preso com 57 ingressos para o Samba Prime Festival

A Guarda Civil de Belo Horizonte prendeu um homem que vendia 57 ingressos para o Samba Prime Festival, neste sábado (20/5), no Mineirão.

O suspeito, de 29 anos, foi abordado na Rua Coronel Oscar Pascoal, próximo ao local do evento. Ele confirmou que estava vendendo cada entrada por R$ 90, preço que poderia resultar em até R$ 5.130.

Os ingressos mais baratos, no 4º lote, são de Cadeira Superior e estão saindo por R$ 80, de acordo com sites próprios para comercialização. Os ingressos apreendidos com o homem eram cortesia "Cadeira Superior".

A prática popularmente conhecida como "cambismo" é considerada crime, pois o valor de venda é superior ao estipulado no bilhete.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia da 4ª Delegacia de Planejamento (DEPLAN 4), onde vai responder por suspeita de cambismo.