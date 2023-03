Câmera de segurança flagra furto de bolsa deixada em carro estacionado

Uma câmera de segurança de um prédio flagrou uma situação comum em Belo Horizonte e na região metropolitana: furto de objetos deixados dentro de carros estacionados na rua.

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito bate três vezes na janela de um carro parado no Seis Pistas, em Nova Lima, e foge com uma mochila no braço.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), apenas em janeiro e fevereiro de 2023, a região metropolitana registrou 1.230 casos de furto a objetos deixados no interior de veículos. Em BH, já são 962 ocorrências nos primeiros dois meses do ano.

Esse número representa um aumento de 27% se comparado aos dados do mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2022, a Grande BH registrou 967 furtos a objetos deixados dentro de carros, sendo 771 dos casos em Belo Horizonte. Em todo o ano passado, 4.772 ocorrências foram registradas na capital para casos parecidos.

A engenheira civil e estudante de direito, Maria Ligia, de 26 anos, entrou na estatística em dezembro de 2022. Ela teve a mochila com o computador, cadernos e documentos furtados enquanto estava em um restaurante do Bairro Caiçara, na Região Noroeste de BH.

“Só percebi que tinha algo de errado quando comecei a receber no celular avisos do banco de pagamento aprovado por aproximação. Fui no carro ver e encontrei a janela do banco de trás quebrada”.

Segurança

Para evitar ser vítima de furto, os órgãos de segurança orientam sempre levar consigo mochilas e bolsas quando estacionar o carro na rua. O recomendado é nunca deixar itens de valor dentro do veículo e dar prioridade para parar o carro em locais iluminados e com movimentação.

Em caso de ter seus objetos roubados, a recomendação é procurar o batalhão de polícia mais próximo para registrar um boletim de ocorrência.