Caminhão carregado de bois tombou no trevo de acesso à CRV Industrial em Capinópolis | Foto: Thiago Oliveira/Doutor Ligado

Capinópolis, Minas Gerais. Um caminhão carregado com bois tombou na MG-226, entre Capinópolis e Ipiaçu, próximo a uma usina.

O acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (05.mai.23), no trevo que dá acesso à CRV Industrial.

Alguns animais estão soltos pelo local. Outros foram prensados com a queda.

De acordo com as primeira informações, o condutor do caminhão não ficou ferido durante o acidente.

Mais informações à qualquer momento.