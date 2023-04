Caminhão com 34 mil litros de leite tomba, derrama carga e fere motorista

Uma carreta-tanque carregada com 34 mil litros de leite tombou depois de ser fechada por um caminhão graneleiro, derramando parte da carga pela rodovia MGC-452, em Uberlândia, no Triângulo mineiro, na manhã deste sábado (29/04).

Para se ter uma ideia, o volume de leite transportado é maior do que a capacidade um container de armazenar caixas de leite longa vida com a mesma quantidade de líquido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o acidente ocorreu por volta das 8h30, no KM160, próximo à Bayer, no sentido Uberlândia.

"Na chegada das guarnições, o motorista do caminhão já estava sendo amparado por testemunhas nas margens da rodovia. Ele estava consciente e orientado, com sinais vitais estáveis e sem suspeita de fraturas, apresentando apenas ferimentos leves, e dispensou atendimento médico", informou o CBMMG.

Segundo o relato do motorista aos militares, um caminhão graneleiro modelo DAF, de cor branca, tentou ultrapassá-lo em local proibido, enquanto no sentido oposto vinha outro caminhão.

Um caminhão graneleiro tem a carroceria ampla e aberta e é utilizado para o transporte de carga a granel, ou seja, materiais que não são embalados ou ensacados individualmente, como grãos e minérios, entre outros.

"A vítima foi fechada pelo caminhão DAF e, para evitar uma colisão lateral, acabou perdendo o controle e saindo da pista. A Polícia Militar compareceu ao local para registrar os fatos", informou o CBMMG.