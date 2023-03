Caminhão com defeito na pista causa engavetamento envolvendo ônibus e moto

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo caminhão, ônibus e moto na noite dessa quinta-feira (30/3) na AMG-910, em Curvelo, Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na traseira de um caminhão que estava parado na pista com problemas mecânicos. Depois do impacto, uma motocicleta, que seguia atrás do ônibus, também se envolveu no acidente.

O motorista do ônibus, de 32 anos, ficou preso às ferragens. Os militares iniciaram o atendimento ainda no local e foi constatado que ele possuía possíveis fraturas no braço esquerdo e na perna direita.

Durante todo atendimento ele ficou consciente e orientado. Após a sua retirada em meio às ferragens, a vítima foi conduzida ao hospital.

O motociclista, de 29 anos, estava caído ao solo e queixava de muitas dores na região pélvica. A vítima ainda apresentava algumas escoriações pelo corpo. Ela foi imobilizada e também encaminhada ao hospital.

Outras quatro vítimas, que estavam no ônibus, também foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. A Polícia Militar foi acionada e auxiliou na ocorrência.