Caminhão conduzido por adolescente derruba muro e invade casa

Um caminhão conduzido por um adolescente, de 17 anos, derrubou o muro de uma casa e invadiu a residência na tarde desta quarta-feira (22/2), em Araxá, no Alto Paranaíba. Parte do veículo foi parar dentro do imóvel. Apesar do susto, não houve vítimas.

Segundo informações divulgadas pelo cabo da Polícia Militar (PM), Rogério Carmo, no momento do acidente , o caminhão descia pela rua Ramiro Moreira, no bairro Domingos Zema.

"O condutor relatou que perdeu o freio. Ele prestava serviços para um homem da cidade de Catalão (GO). Ainda não se sabe o tipo de serviço prestado”, adiantou.

O caminhão e o jovem foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.