Caminhão de gás se envolve em acidente após volante travar na BR-352 em Patos de Minas

Bombeiros socorreram passageiro de caminhão que bateu em árvores na BR-352 em Patos de Minas — Foto Corpo de Bombeiros

Na manhã do sábado (18), na BR-352 em Patos de Minas, um caminhão transportando botijões de gás saiu da estrada e colidiu com árvores. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi causado pelo travamento do volante do veículo, o que levou o motorista a perder o controle da direção.

Por volta das 8h, no sentido Carmo do Paranaíba, onde a entrega dos botijões seria realizada, ocorreu a colisão. Segundo informações da PMRv, o motorista, com 28 anos de idade, não sofreu ferimentos.

Já o passageiro do caminhão, com 41 anos de idade, ficou preso na cabine e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital em Patos de Minas.

Uma equipe dos bombeiros ficou pronta para agir em caso de risco de explosão, no entanto, não houve problemas. A carga de botijões foi transferida para outro veículo da mesma empresa.