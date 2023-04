Caminhão não consegue fazer curva e rua no Sion é interditada

Quem passa pelo Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte , vai precisar ter calma no início da noite desta quinta-feira (13/4). Um caminhão que tentava fazer uma curva entre as ruas Patagônia e Haiti, acabou parando na transversal e bloqueando o tráfego no local.

De acordo com a BHTrans, que já está no local, o motorista do veículo não conseguiu concluir a curva acentuada e acabou ficando travado na pista. Um caminhão reboque já foi acionado para desbloquear o cruzamento.

A reportagem do Estado de Minas flagrou como está a situação no local. O trânsito está sendo desviado para as ruas paralelas. Até o momento não há uma expectativa para que a via seja liberada.