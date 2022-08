Caminhoneiro dorme ao volante e causa acidente na BR-050, em Uberlândia

Situação de caminhão após acidente na BR-050 em Uberlândia — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. Um motorista ficou ferido durante um acidente na rodovia BR-050, registrado na manhã do último sábado (20.ago.22). O acidente, que envolveu duas carretas, foi registrado na altura do km 83, já em Uberlândia.

O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de outra carreta, ficando preso às ferragens. Os bombeiros foram acionados para efetuar o resgate do motorista.

A cabine do veículo ficou amassada, prendendo as pernas do condutor. Após ser retirado das ferragens, alegou dores nas pernas, no entanto, sem sinais de fratura.

Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o motorista tem 39 anos, e contou que seguia pela rodovia para Brasília (DF), carregado de frutas, quando dormiu ao volante e bateu na traseira de outra carreta, carregada de bobinas de aço. O motorista alegou que não fez uso de medicamentos ou bebida alcoólica.

O nome do motorista não foi informado. O condutor da outra carreta não teve ferimentos.

O motorista foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).