Caminhoneiro é preso em Frutal ao tentar desviar 34 toneladas de soja

Um homem de 36 anos, do Mato Grosso do Sul, foi preso nesta sexta-feira (7/4) pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, em Frutal, transportando 34 toneladas de soja que foram desviadas. A carga foi interceptada na altura do km 2 na LMG-732.

Segundo a polícia, o caminhão conduzido pelo suspeito tinha placas falsas. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) também eram falsificados para enganar a fiscalização e os pontos de embarques dos grãos.

As autoridades realizaram diligências na cidade de Iturama, onde a soja foi embarcada. Lá, a vítima do golpe foi identificada. Ela sofreria um golpe de R$ 72 mil, segundo a polícia.

O caminhoneiro foi preso por estelionato, uso de documentos falsos e adulteração de veículo automotor. O caminhão foi apreendido, e a carga de soja acondicionada para devolução ao proprietário.

A Polícia Militar Rodoviária não infirmou qual era o destino final da carga e para onde ela estava sendo desviada.