Pistola 9MM foi apreendida, juntamente com cartuchos | Foto: PMMG/divulgação

Prata, Minas Gerais. Dois caminhoneiros — ambos de 34 anos— foram presos pela Polícia Militar (PM) após se envolverem em uma briga, e um deles efetuar vários disparos de arma de fogo. A briga aconteceu no estacionamento do Posto Pratão. As prisões ocorreram no último domingo (01.jan.23).

A PM, de posse das informações, seguiu até o posto, que fica instalado às margens da BR-153. No local, o caminhoneiro foi abordado, e com ele, foram encontrados a arma, oito cartuchos intactos e seis cartuchos deflagrados.

Segundo o homem, ele e um outro caminhoneiro haviam se envolvido em uma briga, chegando às vias de fato. Os disparos não atingiram ninguém.

De acordo com a PM, o outro homem foi localizado. Ambos foram presos e levados à delegacia de plantão.

A pistola 9MM, utilizada para efetuar os disparos, foi apreendida.

A assessoria do 54º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, instalado em Ituiutaba, disse à reportagem do Tudo Em Dia que um desentendimento entre os envolvidos levou a briga, no entanto, sem mais detalhes.