Campanha de vacinação contra gripe é ampliada até fim de julho em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou nesta terça-feira (30/5) a prorrogação da Campanha de Vacinação contra Influenza, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Agora, a população com mais de seis meses de idade poderá se imunizar gratuitamente até o dia 31 de julho. As doses da vacina estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do Estado.

A Campanha de Vacinação foi iniciada em abril, e tinha previsão de durar até o dia 31 de maio . Segundo o médico Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, a decisão de ampliar a campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários.

De acordo com os dados divulgados pela SES-MG, a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde para a população acima de 6 meses é de 90% de cobertura vacinal. Porém, até o momento, Minas Gerais só alcançou 46,38% de vacinados para essa população. No grupo de crianças e gestantes, essa cobertura é ainda mais baixa, sendo de 34,90% e 39,31%, respectivamente.

"A vacinação foi estendida até 31 de julho por duas razões. Primeiro, estamos no período sazonal de doenças respiratórias, o que torna necessário aumentar a proteção da população. Além disso, há um excedente de vacinas, uma vez que o nosso público-alvo não atingiu a meta. Especialmente as crianças, que não ultrapassaram 40% de cobertura vacinal", explicou o secretário.

Baccheretti ressaltou que a vacinação não apenas reduz o risco de desenvolver a doença, mas também diminui as hospitalizações e, principalmente, os óbitos relacionados à gripe. “Temos que nos proteger contra o vírus da gripe, que parece simples, mas que pode gerar internação, e até matar. Estamos na época de frio, quando esse vírus circula muito na sociedade, então não vamos perder a oportunidade. A vacina salva vidas e nós temos ela disponível em cada posto de saúde das cidades.”, destaca.

Mais doses

Até o momento, Minas Gerais foi contemplada com 7.467.960 doses de vacina contra influenza. Para a ampliação da campanha e aumento da cobertura vacinal, a SES-MG receberá do Ministério da Saúde mais 1 milhão de doses, que chegam nesta quinta-feira (1/6).

As novas doses serão distribuídas aos municípios por meio das Unidades Regionais de Saúde, e a responsabilidade da operacionalização da vacinação é de cada cidade. A SES-MG orienta que a população verifique junto às Unidades Básicas de Saúde dos municípios sobre o planejamento para administração da vacina.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina contra a Gripe é trivalente e imuniza contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).

É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina contra a Covid-19.

* Sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa