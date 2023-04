Cano de banheiro estoura e inunda parcialmente o Pronto Socorro João XXIII

Quatro dias depois de comemorar 50 anos, o Hospital do Pronto Socorro João XXIII enfrentou um sério problema, na manhã deste sábado (8/4), com um vazamento em um banheiro do quinto andar. Um cano estourou e inundou parcialmente o corredor e alguns quartos, além de afetar andares inferiores, chegando ao térreo.

Os elevadores, por precaução, foram desligados. O vazamento teve início por volta das 9h, afetando o funcionamento do hospital de maneira geral, uma vez que a água desceu até o térreo.

A Fundação Hospitalar do estado de Minas Gerais divulgou nota: “A Fhemig informa que o vazamento hidráulico ocorrido no banheiro do 5º andar, na manhã deste sábado (8/4), no Hospital João XXIII (HJXXIII) está sendo contornado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o serviço de manutenção já está realizando os reparos. O atendimento não foi impactado. Também não houve necessidade de remanejar pacientes. No momento, é realizada avaliação preventiva das áreas afetadas”.

Repetição

Esta foi a segunda vez, no ano de 2023, que o prédio do Hospital do Pronto Socorro João XXIII, um dos maiores da América Latina, enfrenta problemas com andares inundados.

Em 24 de janeiro, em decorrência das chuvas, o hospital ficou inundado. O problema, na época, foi o entupimento de calhas, que, a exemplo de agora, foram resolvidos rapidamente.

Durante as comemorações dos 50 anos do hospital, o Governador Romeu Zema (Novo) prometeu investimentos no prédio do hospital que é referência no salvamento de vidas.