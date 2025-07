Cantora Anitta fez terapia com cavalos em fazenda em Capinópolis

Anitta faz terapia com cavalos em visita ao Triângulo Mineiro – Crédito: Instagram Anita/@anitta/Reprodução

CAPINÓPOLIS, MG – A cantora Anitta causou alvoroço entre fãs e moradores do Triângulo Mineiro ao realizar uma visita discreta à região no fim de maio. O motivo, no entanto, só foi revelado nesta terça-feira (1º): a artista participou de uma terapia com cavalos na Fazenda Retiro, localizada no município de Capinópolis.

O pouso em um jatinho executivo no Aeroporto de Ituiutaba, nos dias 28 e 29 de maio, já havia despertado curiosidade nas redes sociais. Agora, com a publicação de imagens no perfil da própria Anitta e da responsável pelo haras, o mistério foi desvendado.

A vivência faz parte de um processo terapêutico que utiliza a sensibilidade dos cavalos para promover a reconexão emocional e o autoconhecimento. Durante a sessão, os participantes deitam-se sobre uma maca, muitas vezes com os olhos vendados, permitindo que os cavalos se aproximem espontaneamente. Segundo os terapeutas envolvidos, os animais conseguem captar o campo energético das pessoas, contribuindo para desbloqueios emocionais e experiências de cura interior.

As imagens divulgadas mostram Anitta deitada enquanto cavalos interagem de forma serena e natural — um momento de introspecção e conexão com a natureza. A iniciativa faz parte de uma abordagem terapêutica cada vez mais procurada por pessoas em busca de equilíbrio emocional e bem-estar.

O tratamento ocorre com uma imersão terapêutica em uma fazenda, localizada em Capinópolis, na região do Triângulo Mineiro. “Foram dias de cura, conexão com a natureza, com os cavalos e, principalmente, com os nossos processos internos mais profundos”, escreveu a responsável pelo serviço nas redes sociais. “Foi intenso, foi verdadeiro e curador.”