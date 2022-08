Cantoras Simone e Simaria anunciam o fim da dupla

Simone e Simaria anunciam o fim da dupla; cantoras seguem carreira solo



Após meses de briga, Simone e Simaria anunciaram o fim da parceria musical das duas nesta quinta-feira, 18. Segundo comunicado divulgado no Instagram, todos os shows da dupla serão cumpridos por Simone. As artistas irão seguir carreira solo.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, disse o comunicado.

Simaria também revelou que irá se afastar “temporariamente” dos palcos. Ela disse que irá cuidar dos filho e da sua “condição vocal”. A cantora também agradeceu os fãs.

“Todo o meu carinho, amor e gratidão. Vocês são o meu combustível para seguir adiante”, concluiu.

Em maio deste ano, Simone e Simaria brigaram durante as gravações do Programa do Ratinho, no SBT. Um áudio vazado reproduz o desentendimento das irmãs sertanejas. Elas minimizaram a confusão e disseram ser “coisa de irmãs”.

As duas também se estranharam depois que Simaria chegou com 1h20 de atraso a um show da dupla em Caruaru. Ela se explicou e cantou três músicas com Simone. Na hora de deixar o palco, Simaria resolveu se apresentar por mais tempo.

Logo após o ocorrido Simaria anunciou uma pausa na carreira e disse que precisa se afastar dos palcos para cuidar da saúde. A cantora também relatou em entrevista que se sentia recriminada por Simone.