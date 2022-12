Cãozinho fica preso em grades e é resgatado pelos bombeiros em Ituiutaba

Cãozinho ficou preso em grades e teve de ser resgatado pelos bombeiros em Ituiutaba

O 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ituiutaba, atendeu neste domingo, dia 25 de dezembro, por volta das 17h30 um chamado para retirar um cachorro preso às ferragens de um portão de metal.

Na tentativa de transpor a passagem, o cão acabou prendendo sua cabeça no vão entre as grades do portal da casa em que se encontrava.

Ao chegar no local, a guarnição de bombeiros identificou a situação em questão e agiu prontamente utilizando-se um corta vergalhão para romper o gradeado e realizar o salvamento libertando o cachorro.

A fim de evitar esse tipo de desconforto para o animal e aumentar a segurança para o ambiente doméstico, é recomendado que seja feito uma proteção com tela nesse tipo de passagem.