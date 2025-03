Capacitar: CRV Industrial lança etapa do programa focada na formação de motoristas e operadores de máquinas agrícolas

Curso Capacitar CRV Industrial

A usina CRV Industrial, unidade Capinópolis, Minas Gerais, está lançando uma grande oportunidade de qualificação profissional através do projeto Capacitar. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos para Motorista e Operador de Máquinas Agrícolas, destinado a maiores de 18 anos com Ensino Médio completo ou em processo de conclusão.

As vagas são exclusivas para os moradores de Capinópolis, Ipiaçu e Cachoeira Dourada, e as inscrições podem ser feitas online de 19 a 28 de março de 2025, pelo portal Tudo Em Dia (www.tudoemdia.com/capacitar).

Michelle Pereira, Coordenadora de Recursos Humanos da CRV Industrial, destaca a relevância dessa iniciativa: “Nosso compromisso é com o desenvolvimento da comunidade e a capacitação dos futuros profissionais. Os cursos ofertados representam uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar em um mercado de trabalho promissor e contribuir para o crescimento econômico da região.”

A CRV Industrial reforça seu compromisso com a capacitação da população.