1ª noite do Capim Folia em Capinópolis acaba em briga, tiro de borracha e quebradeira no pronto-socorro

Capinópolis, Minas Gerais. A primeira noite do Capim Folia 2025, realizada na sexta-feira (29 de fevereiro), em Capinópolis, acabou em confusão, tiro de borracha e quebradeira no pronto-socorro do Hospital FAEPU.

O atrito entre foliões e a Polícia Militar teve início após o encerramento da primeira noite do evento, quando a Polícia Militar (PM) fazia a dispersão dos foliões. Um grupo apresentou resistência em sair do local, segundo informações da PM, e deu início a uma discussão.

O incidente foi registrado na esquina da Avenida 111 com a Rua 104.

Os envolvidos são Cleverson, Ana Paula e Maria Eduarda.

Uma mulher de Uberaba, 39 anos, que fazia parte do grupo, entrou na discussão, e acabou sendo atingida por um tiro de elastômero no lado direito do rosto. Um tiro acabou causando um grave ferimento.

Segundo a versão da Polícia Militar, a mulher tentou pegar a arma do policial, e o disparo foi acidental. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que dois envolvidos tocam no cano da espingarda do militar.

Imagens também mostram quatro policiais militares no local, que poderiam ter atuado na imobilização dos três jovens envolvidos, sem a utilização de arma.

A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital FAEPU, onde recebeu atendimento. Um dos foliões que havia sido abordado pela PM danificou a porta de vidro do local e foi preso.

A mulher vítima do disparo foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de Uberlândia para atendimento médico, e posterior cirurgia.

Os outros dois envolvidos estão detidos em Ituiutaba.

De imediato, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Capinópolis. No hospital, o irmão da vítima agrediu o policial militar envolvido na ocorrência e danificou a porta do local, sendo preso em flagrante delito.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 9ª Região da Polícia Militar, esclarece que na madrugada do dia 1° de março de 2025, após o encerramento das festividades carnavalescas em Capinópolis, ao iniciar a dispersão do público remanescente, os policiais militares que ali se encontravam foram hostilizados e desacatados por populares.

A defesa, por meio do advogado Edward Sales, através da presente nota esclarece que, Cleverson, Ana Paula e Maria Eduarda são vítimas de abuso de autoridade praticada por Policial Militar em efetivo exercício da função.

Esclarece também que no local do evento, a família que já estava fora do ambiente da festa passou pelo constrangimento da real possibilidade de prisão de Maria Eduarda sem nenhuma justificativa aparente, vindo a bravejar, dar tiro ao solo em meio aos presentes e jatear gás de pimenta atingindo o rosto, subsequente olhos de Cleverson.

Sabe-se que no momento da ocorrência, constrangimento houve e que na constância de desvencilharem-se do pavor acometido, a família entrou em entrevero com o Policial Militar, assim como na porta do Pronto Atendimento do hospital de Capinópolis com a avaria da porta de entrada.

A defesa também alega que a postura do policial militar deu-se de maneira anormal para com os protocolos em comparação a outras edições do Capim Folia e que Cleverson e Maria Eduarda estão em poder da custódia da PM em Ituiutaba aguardando a procedência do Delegado Plantonista quanto ao flagrante, qual na opinião da defesa está totalmente fora do razoável, o que causaria a mantença de Cleverson e Maria Eduarda em prisão e sem direito de fiança! Arbitrariedades!