Capinópolis: 3ª edição do Café Poético é marcada por requinte e cultura

O evento faz parte do encerramento do ciclo dos alunos na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco. O evento é uma iniciativa que tem o objetivo de popularizar a cultura brasileira na comunidade local

A professora Rosângela Silva com alunos do 3º ano da Escola Sérgio de Freitas Pacheco | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A 3ª edição do ‘Café Poético’, idealizado e promovido pela Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, proporcionou momentos culturais, lúdicos, literários e artísticos.

O evento cultural, que foi realizado no salão de eventos do Capinópolis Clube na manhã desta sexta-feira (07.out.22), também ressaltou a cultura mineira com pratos típicos.

Os convidados da comunidade escolar, da sociedade e autoridades locais foram recebidos com requinte e cordialidade. A decoração personalizada relembrava os grandes bailes de formatura. Os professores mostravam brilho nos olhos e uma ansiedade incomum.

Além de profissionais ligados à educação de outras escolas do município, o prefeito e o vice-prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e Jaisson Souza, o vereador Edwardão, e Ana Emília, representando a Superintendência Regional de Ensino, prestigiaram o ‘Café Poético’.

O evento contou com parcerias para ser realizado. O cerimonial foi realizado por Fernanda Guimarães e Carlos Neto.

A professora Rosângela Silva, uma das idealizadoras do evento, e entusiasta da cultura brasileira, destacou sua alegria ao ver realizado o evento após dois anos de pandemia. A 2ª edição da celebração cultural foi realizada em 2019.

Assista:

A diretora Roselena Alves, pontuou os esforços da escola para promover a cultura junto aos estudantes.

O vereador Edwardão representou o Poder Legislativo, chegando a sugerir a criação da Academia Capinopolense de Letras.

O prefeito Cleidimar Zanotto, que busca ser lembrado como prefeito que investe em Educação, disse que um teatro será construído após a reforma da Escola de Música Vicente de Paula Fontoura.

O ‘Café Poético’ encerra o ciclo dos alunos do 3º ano na escola Sérgio de Freitas Pacheco. Os estudantes atuaram, recitaram, dançaram e cantaram. Ellen Caroline, que já foi aluna da escola, abriu as apresentações com a música “Alguém me avisou”, de Ivone Lara.

Grandes escritores da literatura brasileira foram retratados em desenhos artísticos fiéis.

Cecília Meireles, Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, Gonçalves Dias e Carlos Drummond foram relembrados.

Um dos grandes homenageados desta edição foi Ariano Suassuna, que teve sua obra, ‘O Auto da Compadecida’, representada pelos estudantes.

Em tempos de solidificação da cultura do consumo rápido de informações, conteúdos sem relevância e fake news, o ‘Café Poético’ é um balsamo para os apaixonados pela cultura brasileira.

Fotos: