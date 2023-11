Capinópolis: 5º Futebol Solidário reuniu craques para arrecadar cerca de 4 toneladas de alimentos

5ª edição do Futebol Solidário reuniu ex-atletas profissionais e amantes do futebol no Estádio Norberto Simari | Foto: Wesley Pereira

Capinópolis, Minas Gerais. A 5ª edição do futebol solidário foi realizada no último sábado (18.Nov.23), reunindo ex-jogadores e amantes do futebol em prol da arrecadação de alimentos. Ao todo, aproximadamente 4 toneladas de alimentos — 276 cestas básicas— foram arrecadadas.

João Carlos de Moura, o Kuty, ex-jogador profissional de futebol com atuação em importantes clubes como Atlético Paranaense, Anderletch — da Bélgica, Uberlândia Esporte, Araxá e Patrocinense, foi um dos organizadores. Atualmente, Kuty é empresário e residente em Capinópolis.

Fernando Mariano, que atuou por clubes como Botafogo, Guarani, Palmeiras, Juventude e no Avispa Fukuoka do Japão, participou do evento. O ex-jogador André Mariano, irmão de Fernando, também abrilhantou o evento.

Entre os amadores, destaque para o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, o prefeito de Cachoeira Dourada, Aleandro Francisco (Candango), o vereador de Capinópolis — João Makhoul. Os convidados Beka Treze e Jander também foram apoiadores.

Amigos do Kuty (Branco) vs Amigos do Kuty (Vermelho) acabaram em justo empate com dois gols para cada lado.

João Carlos de Moura, o Kuty | Foto: Wesley Pereira

A usina CRV Industrial, unidade Capinópolis, foi parceira do evento. Iranildo Silva, coordenador Agrícola, foi um dos entusiastas do evento.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, disse que o evento foi uma ferramenta solidária.

“O futebol solidário transcendeu as quatro linhas do campo, transformando o entusiasmo esportivo em uma poderosa ferramenta de solidariedade”, disse a coordenadora.

Cleidimar Zanotto destacou a importância de ações como esta.

“Ao unir a comunidade em torno de uma causa nobre, a arrecadação de alimentos por meio do 5º Futebol solidário, também alimenta o espírito de compaixão e colaboração”, disse o prefeito de Capinópolis.

A Banda de Música Santa Cecília também abrilhantou o evento.

Fotos:

(Fotógrafo: Wesley Pereira)