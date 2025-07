Capinópolis 71 anos: prefeito Luciano Belchior destacou satisfação de realizar o desfile cívico

O município de Capinópolis celebrou, nesta quinta-feira (19), seus 71 anos de emancipação político-administrativa com a realização do tradicional desfile cívico na Rua 102, no Centro da cidade. O evento, inicialmente previsto para o início da semana, foi adiado em respeito ao luto oficial de três dias decretado após a tragédia que vitimou fatalmente os cinco ocupantes de uma ambulância do município.

Durante entrevista ao Tudo Em Dia, o prefeito Luciano Belchior destacou a satisfação em poder retomar o desfile, mesmo em um momento de dor para toda a comunidade.

O desfile reuniu alunos, professores, diretores, autoridades locais e diversas instituições do município, que prestaram suas homenagens à cidade e também às vítimas da tragédia. O público que acompanhava o evento nas calçadas demonstrou respeito e solidariedade.

O momento foi de celebração pela história de Capinópolis, mas também de reflexão e união diante da perda que abalou a cidade.

Veja alguns momentos do desfile: