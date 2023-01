Capinópolis: bombeiros realizam resgate dramático no Rio Paranaíba

Homem de 42 anos passou mal dentro de embarcação no Rio Paranaíba

Capinópolis, Minas Gerais. Na madrugada dessa quinta-feira (12.jan.23), o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba realizou um resgate dramático nas águas do Rio Paranaíba, entre as cidades de Ipiaçu e Capinópolis.

A vítima, identificada como William, 42 anos, ligou aos familiares dizendo que estava sofrendo de mau súbito. Ainda de acordo com a vítima, teria desmaiado por duas vezes no decorrer do dia anterior, e estava sentindo falta de ar e dor no peito.

O homem estava sozinho dentro de uma embarcação às margens do Paranaíba.

A família tentou contato com William por várias vezes após a mensagem, porém sem sucesso. Começaram então a ligar para amigos e conhecidos que poderiam ajudar a localizar William durante a noite no rio, porém sem sucesso também.

A família, então, decidiu ligar para os bombeiros, pois a vítima é cardiopata, tendo sido internada na UTI há poucas semanas atrás devido a esse problema.

Prontamente os Bombeiros deslocaram ao rio em uma Viatura de Salvamento com barco e motor. Seu irmão, Wesley, acompanhou os militares na embarcação para indicar a localização exata no Rio Paranaíba, tendo em vista que a visibilidade no rio era praticamente nula devido à escuridão e chuva que caia sobre o rio.

Os Bombeiros fizeram também o acionamento da equipe do SAMU, que chegou ao local com uma unidade USB para atender a vítima assim que fosse resgatado.

Após aproximadamente uma hora de buscas no Rio Paranaíba, a vítima foi localizada com vida, na presença de outros dois companheiros que acudiram a vítima quando perceberam que ele estava passando mal.

Os Bombeiros então conduziram a vítima de volta para as margens do rio, onde foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU, que verificaram sinais vitais alterados, sendo então conduzido para o Hospital de Pronto Socorro de Capinópolis.

Equipe que efetuou o resgate no Rio Paranaíba

A família agradeceu os militares pelo resgate, compreendendo o risco que os Bombeiros correram ao navegar sem visibilidade no rio Paranaíba para salvar a vida de William.