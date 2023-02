Capinópolis: Cátia Barbosa é eleita presidente da ACIAC

(Esq) Osvaldo Alvarenga Júnior e Cátia Barbosa durante a conferência de votos | Foto: Neide Ane

A administradora de empresas Cátia Barbosa foi eleita presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capinópolis — ACIAC—, na tarde da última terça-feira (14.fev.23).

A presidente eleita teve 100% dos votos dos afiliados à instituição, e assumirá o cargo para o biênio 2023/2024.

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por minha saúde e de minha família, agradecer a oportunidade de poder contribuir de alguma forma para nosso Comércio e Indústria. Fiquei muito feliz com o convite para assumir a presidência da Associação Comercial e Industrial de Capinópolis. Honrada com essa responsabilidade que me foi confiada. Juntamente com todos os diretores e colaboradores da ACIAC, faremos com que nosso comércio se fortaleça, que mais pessoas empreendedoras possam formalizar suas empresas, pessoas que tem o desejo de empreender sejam encorajadas a realizar seus sonhos. Comercializar, trocar produtos é algo tão antigo, que não se pode afirmar quando começou, se trocavam objetos, hoje trocamos produtos e serviços por dinheiro. O fato é que o comércio contribui grandemente para a economia do país. Um comércio forte contribui para o município e é grande gerador de emprego”, disse Cátia Barbosa.

Confira quem são os demais integrantes que farão parte da gestão da ACIAC no novo biênio:

Presidente: Cátia Barbosa (Carvalho Padaria e Confeitaria)

1º Vice-Presidente: Aldo Lopes (Caixa Econômica Federal)

2º Vice-Presidente: Luiz Fernando de Oliveira Souza (Seven)

1º Tesoureiro: Priscilla Alves Mataroli (Mariana Modas)

2º Tesoureira: Sandra Maria Dantas (Lojas Arco Íris)

1º Secretário: Osvaldo Alvarenga Júnior (Mercearia Super Mix)

2º Secretário: Waldir Maximiano de Almeida (Supre Supermercado Predileto)

Diretores

Aline Dantas Cavalcanti ( Doçura Modas)

Anderson Clayton Souza (Salvino 1,00)

Ataídes dos Santos (Fratari)

João Carlos Dantas Santana (Arco Íris Kid’s)

Marco Aurélio Horta de Castro (Mais em conta Supermercado)

Marília Targino de Souza (Arizona West)

Marluce Alves da Silva Paiva (Koisalinda Confecções)

Raul Carlos Silva (The Kings)

Ricardo Gonçalves de Carvalho (Carvalho Supermercado)

Silma Aparecida Teixeira Góes (Happy Day)

Conselho Fiscal: Titulares: Adão Aparecido Gonçalves (Loja Brasileira),

Murilo Pricinotti (A Escolar) Nivaldo Gobbi (Novo Tempo Contabilidade).

Suplentes: Adão Paulo de Souza (Optica Stillo),

Cezar Santana de Freitas (Cezar Gás),

Vanderley de Souza (Bazar São Paulo).

A eleição da nova diretoria encerra o segundo mandato do empresário Luiz Fernando de Oliveira frente à ACIAC. Empossado em março de 2019, e reeleito em 2021, o presidente enfrentou a pandemia de covid-19, e o fechamento compulsório do comércio, ficando diante de uma das fases mais críticas da associação comercial.