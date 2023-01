Capinópolis: Conselho do Fundeb tomou posse no final de dezembro

Posse do novo Conselho do Fundeb ocorreu no final de dezembro | Foto: Divulgação

No fim de dezembro passado, no dia 28, o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, deu posse, por meio da portaria 161-2022, aos novos membros do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica.

Pela regra do Fundeb, estados e municípios devem utilizar ao menos 70% da receita do fundo da educação com pagamento de pessoal e encargos sociais. O rateio do fundo se dá quando há sobras do percentual que deve ser aplicado pelo município em gastos com pessoal.

Representantes do Poder Executivo

Titulares: Jéssica Aparecida Dias e Queli Franco de Oliveira.

Suplentes: Maria Zélia Batista e Kênia Aparecida Franco

Professor (a) Educação Básica Pública

Titular: Sônia Maria Teixeira Silva

Suplente: Luciana Cândida Alves Morais Cardoso

Diretor (a) de Escola Pública

Titular: Sônia Maria de Lima

Suplente: Valdeci Ferreira

Servidor (a) Técnico (a) Administrativo (a) de Escola Pública

Titular: Vera Lúcia de Macedo Custódio

Suplente: Carina Patrícia Oliveira Gomes

Pais Responsáveis de Alunos da Educação Básica Pública

Titulares: Francy Helen Dias Salgado e Daniela Makhoul Habib

Suplentes: Caroline Martins Ferreira e Jessica Cristina Bertolino Ferreira Costa

Estudantes da Educação Básica Pública

Titulares: Maria José do Nascimento Porfírio e Ana Julia Freitas Franco

Suplentes: Arlei de Paula e Neilton da Silva Junior

Represente de Conselho Tutelar Municipal

Titular: Maria Fernanda da Silva

Suplente: Jane Rosa de Paula Souza

Represente de Conselho Municipal de Educação

Titular: Elda Rosa de Assis

Suplente: Rita de Cássia de Araújo Medeiros

Representes de Organizações de Sociedade Civil

Titulares: Sione Feliciano e Silvana Dias Borges

Suplentes: Marcos Antônio Petraglia Filho e Juliana Francisca Silva

Os integrantes estarão na titularidade dos cargos até o final de 2026.