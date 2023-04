Capinópolis: desconto para pagamento único do IPTU é de 10%

Pagamento do IPTU em cota única tem desconto de 10%

Capinópolis, Minas Gerais. Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já está sendo distribuído aos proprietários de imóveis na área urbana.

São aproximadamente de 7.000 carnês disponíveis na Biblioteca Municipal Acrísio Ayrosa Reis, na Rua Cento e Oito, 34.

O IPTU é uma das principais fontes de receita dos municípios brasileiros e é utilizado para financiar serviços públicos como saneamento básico, iluminação pública, pavimentação de ruas, segurança, educação e saúde.

O valor em cota única pode ser pago até o dia 10 de abril de 2023 com desconto de 10%.

O pagamento do IPTU é obrigatório e seu não pagamento pode acarretar em penalidades, como a cobrança de juros e multas e até mesmo a inscrição do débito em dívida ativa, podendo gerar restrições no nome do proprietário.

Assim, a importância do IPTU está relacionada à sua função de arrecadar recursos para os municípios, bem como na sua utilização como instrumento de política urbana, incentivando o desenvolvimento sustentável das cidades.