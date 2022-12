Capinópolis: Divisão de Esportes promove torneio de fim de ano

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. O projeto Revelações do Futuro, escolinha de futebol de campo, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Capinópolis, realizou torneio de fim de ano, neste dia 21 de dezembro, sendo assim encerrando os trabalhos em 2022.

“O projeto conta com cerca de 130 alunos, de 10 a 17 anos de idade, sendo trabalhado os fundamentos do futebol, e além da disciplina, formando não somente atletas mas pessoas do bem, o projeto conta também com algumas atletas do sexo feminino”, disse Ronei Araújo, diretor do Departamento de Esportes.

As equipes são divididas em 03 categorias — sub 10, sub 14 e sub 17. Em referência a Copa do Mundo de Futebol, o nome das equipes do torneio foram Inglaterra, Brasil, Camarões e Coreia do Sul.

“É uma competição onde vai além, sendo uma confraternização entre os alunos e alunas. São partidas bem disputadas, sinal que o trabalho está mostrando resultados. A comissão técnica não mede esforços para desenvolver um trabalho sério, sempre buscando o melhor de cada atleta”, afirmou Ronei.

O Projeto Revelações do Futuro tem o apoio do Governo Municipal de Capinópolis, e do Conselho Municipal de Esportes.

O projeto será retomado em fevereiro de 2023.