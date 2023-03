Capinópolis estreia na Copa Amvap de futebol de grama

Equipe de Capinópolis empatou com o time de Santa Vitória pela copa AMVAP

A equipe de Capinópolis estreou na Copa AMVAP de Futebol no último domingo (19.mar.23). A equipe capinopolense foi até a cidade de Santa Vitória, e arrancou um empate em 01 x 01, contra o time da casa.

“A equipe vem se preparando para fazer uma competição de alto nível, em uma competição forte, com 16 equipes, sendo a chave de Capinópolis com 08 equipes. A equipe tem o apoio do Município de Capinópolis, Departamento de Divisão de Esportes e Conselho Municipal de Esportes”, disse o supervisor do Departamento de Divisão de Esportes de Capinópolis Ronei Araújo.

Na próxima partida, Capinópolis enfrenta a equipe de Tupaciguara.

No último sábado, Ronei Araújo esteve na cidade de Indianápolis no último sábado, 18 de março, representando o esporte de Capinópolis, na abertura da Copa AMVAP de Futebol 2023.

O evento também contou com a presença do prefeito Aleandro Francisco (Candango), da cidade de Cachoeira Dourada, e do deputado estadual Raul Belém.