Capinópolis: fotos da formatura do 9º Ano da Escola Governador Juscelino – 12.dez.22

Capinópolis: fotos da formatura do 9º Ano da Escola Governador Juscelino | Foto: Paulo Braga / Lívia Reis

Capinópolis, Minas Gerais. A noite de segunda-feira, 12.dez.22, foi repleta de sorrisos e sensação de dever cumprido para os alunos do 9º ano da Escola Governador Juscelino.

Neste ano, 229 alunos encerraram o ciclo no ensino fundamental. A etapa é a mais longa da Educação Básica, com nove anos de duração, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos.

A cerimônia de formatura foi realizada no Salão de Eventos João Felippe, e contou com a presença do prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, da Secretária de Educação e Cultura, Iracilda Duarte, e do corpo docente e diretor da escola.

O aluno Daniel Braga foi o orador do 9º D. “Acredito que esse ano tenha sido de muito aprendizado pra todos nós, e a Escola Governador Juscelino acompanhou de perto a caminhada desses estudantes que estão aqui essa noite. Essa escola se tornou incrível devido ao trabalho de todos os colaboradores que atuaram nela, funcionários da limpeza, da alimentação, supervisores, nosso diretor, nossos vice diretores e professores. Estendemos o nosso sentimento de gratidão a estes profissionais na pessoa do nosso padrinho de turma Marcos Petráglia, que foi um grande amigo e incentivador para o 9° D”, disse o aluno em seu discurso.

“Foram anos difíceis devido à pandemia, mas com otimismo e perseverança vocês venceram. Vocês têm o poder de transformar o mundo através dos estudos. Nossa escola estará sempre com portas abertas a cada um. Desejamos que seus sonhos sejam realizados”, disse o diretor da Escola Estadual Governador Juscelino, Wesley Merêncio — Lelei.

Fotos: