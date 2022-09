Capinópolis: homem de 50 anos tem fratura exposta após acidente na Avenida 109

Homem teve fratura exposta na perna direita

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 50 anos ficou ferido em um acidente no cruzamento da Avenida 108 com a Avenida 109 — no bairro Boa Fé. O acidente, que envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta, foi registrado por volta das 17h desta sexta-feira (09.set.2022).

A vítima, identificada como Eduardo José Vieira Filho, teve uma fratura exposta na perna direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado e compareceu rapidamente ao local. Após ser encaminhado ao Pronto Atendimento de Capinópolis, Eduardo foi transferido ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia — HC/UFU.

O condutor do veículo não ficou ferido. A Polícia Militar de Minas Gerais esteve no local, no entanto, até o encerramento desta edição, ainda não havia encerrado a ocorrência. Informações adicionais serão incluídas nesta matéria a qualquer momento.