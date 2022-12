Capinópolis: identificados os envolvidos no acidente que resultou na morte de motociclista na MG-226

Vítima Adevan Santos morreu no local do acidente

Capinópolis, Minas Gerais. Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (02.dez.22) em um grave acidente na MG-226, próximo ao semáforo instalado nas imediações do Posto Toda Hora. O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo VW Gol, cor branca, sendo foi registrado por volta das 20h05.

A vítima foi identificada pelo nome de Adevan Santos, natural de Alagoas.

Adevan conduzia uma motocicleta no sentido Recanto Das Acácias/Centro, quando foi atingido na traseira por um carro de passeio. Devido à violência da batida, o condutor da moto foi arremessado contra o parabrisas do carro, ficando fatalmente ferido. A perna esquerda foi totalmente deslocada.

O veículo de passeio era ocupado pelo motorista e um passageiro. O motorista teve uma escoriação na mão direita, e o passageiro não ficou ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado por volta das 20h12. Uma equipe de socorristas chegou ao local rapidamente, no entanto, encontrou a vítima sem sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, já que o trecho da rodovia foi municipalizado recentemente.

O condutor do veículo VW Gol era conduzido por Gabriel Saturnino, que relatou aos policiais que seguia pela MG-226, e que o motociclista invadiu a pista, não sendo possível evitar a colisão.

Testemunhas disseram que o veículo VW Gol seguia pela MG-226 em alta velocidade no momento do acidente. Segundo informações de testemunhas à PM, a vítima estava em um bar instantes antes do acidente.

Ainda segundo a PM, o condutor do veículo Gol afirmou que não faz uso de bebidas alcoólicas.

O Tudo Em Dia apurou que a vítima trabalhava no trecho.

Após a perícia, o corpo foi liberado para uma funerária.