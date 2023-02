Capinópolis intensifica combate à Dengue com fumacê

Atenção, moradores dos bairros Florêncio 1, Florêncio 2, Florêncio 3, Liberdade, Novo Horizonte, Buritis, São João: nesta quinta, 9 de fevereiro, a equipe de combate a endemias do município estará realizando a aplicação do fumacê das 17h às 20h, tendo como alvo, o aedes aegypti, mosquito que transmite a Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

É importante deixar claro que o inseticida pulverizado mata apenas o mosquito adulto. As larvas permanecem vivas e, portanto, o cuidado com a limpeza dos imóveis continua sendo a principal medida eficaz de eliminação do inseto inimigo, pois evita o surgimento de focos criadouros através da água parada em recipientes.

Morador, deixe portas e janelas abertas para melhor atuação do inseticida pulverizado pelo fumacê. Secretaria de Saúde. Município de Capinópolis.