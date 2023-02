Capinópolis: interessados em bolsa de estudo e transporte devem fazer inscrição on-line; saiba mais

Os alunos interessados devem fazer a inscrição para bolsa de estudos e/ou transporte por meio do formulário on-line

Capinópolis, Minas Gerais. O compromisso do Governo Municipal de Capinópolis com a Educação de qualidade continua. Foram abertas as inscrições para os estudantes interessados em bolsa de estudo e transporte.

A secretaria de Educação e Cultura do Município de Capinópolis já disponibilizou os links on-line para cadastro, que devem ser feitos de forma individual — os links estão logo abaixo.

Os documentos solicitados durante o preenchimento das informações on-line devem ser entregues na secretaria de Educação e Cultura, na avenida 99, 763, Centro, das 13h às 17h.

Carteirinha para transporte

Para confecção e renovação da carteirinha de estudante, é necessário o comprovante de endereço, comprovante de matrícula na instituição de ensino superior, uma foto 3×4.

Inscrição para bolsa de estudo

Para a inscrição para a bolsa de estudo, é necessário o comprovante de endereço, comprovante de matrícula na instituição de ensino superior e cópia do contrato ou boleto referente ao ano de 2023.