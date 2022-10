Capinópolis: Justiça Eleitoral e Lions Clube garantirão mobilidade aos eleitores com deficiência locomotora no dia da eleição

(esq) Jamel Ahmad Kheir Eddine, Elton Joaquim de Oliveira, Juliana Pereira, Voney Paiva, Marlene Ferreira, Dr. Carlos Eduardo e Ericksson Alves

Capinópolis, Minas Gerais. Os eleitores com dificuldades locomotoras serão assistidos nas seções eleitorais em Capinópolis no dia da eleição presidencial. A eleição, a mais importante após a redemocratização do país, ocorre no próximo domingo (30.out.22).

Muitos eleitores com dificuldades de locomoção, permanente ou temporária, deixaram de votar no primeiro turno das eleições devido a falta de acessibilidade, além das filas quilométricas.

Uma parceria entre a Justiça Eleitoral, por meio do Cartório da Comarca de Capinópolis, e o Lions Clube de Capinópolis, garantirá cadeiras de roda em todas as seções eleitorais.

A parceria busca garantir o exercício da cidadania a todo cidadão.

Integrantes do Lions Clube estiveram no Fórum Odovilho Alves Garcia, onde se reuniram com o juiz eleitoral, Dr. Carlos Eduardo, e com a chefe do Cartório Eleitoral, Juliana Pereira, para celebrar o termo de cooperação com a Justiça Eleitoral.

De acordo com Jamel Ahmad Kheir Eddine, diretor de patrimônio Lions Clube de Capinópolis, a parceria garantirá —”mais comodidades para aqueles que necessitam da cadeira de rodas. O Lions Clube de Capinópolis irá participar da cidadania do seu povo, para exercer o direito de votar”.

“A Justiça Eleitoral tem envidado esforços para garantir o exercício do voto a todas as pessoas eleitoras. Muitas pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção desistem de ir votar por falta de acessibilidade. Portanto, é importante que nos locais de votação sejam disponibilizados meios para garantir que estas pessoas sejam acolhidas e que seu deslocamento à seção eleitoral seja facilitado. O TSE já determina que todos os locais de votação tenham um coordenador de acessibilidade por local de votação, são pessoas nomeadas pelo juiz eleitoral e treinadas justamente para fazer esse acolhimento das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Agora, com as cadeiras de rodas, essas pessoas terão um auxílio a mais para garantir seu direito de votar com dignidade”, disse Juliana Pereira, chefe do Cartório Eleitoral de Capinópolis.

Eleição presidencial ocorre no próximo domingo (30)

A eleição do próximo domingo (30) escolherá o presidente que comandará o Brasil nos próximos quatro anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT/13) disputa o cargo presidencial com Jair Messias Bolsonaro (PL/22), atual presidente, em uma das mais polarizadas eleições brasileiras.