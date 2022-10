Capinópolis: Kombi com 5 caçadores de tatu se envolve em acidente na zona rural

Um homem de 50 anos ficou ferido durante o acidente. Segundo informações, eles estavam na região caçando tatu

Um fazendeiro da região passava pelo local e acionou o SAMU

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem ficou ferido em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (12.out.22), na região rural do barreiro. O acidente ocorreu por volta das 15h.

Segundo informações, a VW Kombi seguia na estrada da Fazenda Poço, quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo saiu da estrada e tombou em uma área de plantio. De acordo com informações repassadas ao Tudo Em Dia, 5 homens estavam na Kombi no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado por fazendeiro que passava pelo local no momento do acidente. O SAMU compareceu ao local do acidente, efetuando o atendimento aos envolvidos.

Um homem de 50 anos, morador do Novo Horizonte, fraturou algumas costelas. Todos foram encaminhados e atendidos no Pronto Atendimento em Capinópolis.

Uma poça de lama na estrada, aliada a uma velocidade desproporcional, pode ter causado a instabilidade da direção da Kombi.

Os cinco homens estavam na região caçando tatu.

A Polícia Militar não foi acionada, não sendo efetuado, entretanto, teste de etilômetro.