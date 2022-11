Uma arma modificada foi apreendida | Foto: 54º BPM

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) apreendeu uma arma de fogo durante uma operação no Bairro Buritis. A ação foi registrada no início da noite do sábado (19.nov.22), e a informação foi confirmada pelo 54º Batalhão da Polícia Militar de Ituiutaba.

Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando abordaram um menor de idade, 17 anos. Com o jovem foi apreendida uma espingarda modificada para Cal. 22.

O menor foi apreendido durante a ação policial.