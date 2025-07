Capinópolis: realizada a 1ª edição do ‘Raízes da Terra – Encontro da Família Rural’

Capinópolis celebra o campo na 1ª edição do ‘Raízes da Terra – Encontro da Família Rural’

A 1ª edição do Raízes da Terra – Encontro da Família Rural foi realizada neste domingo (06.jul.25), no Recanto da Fraternidade, em Capinópolis (MG). O evento reuniu centenas de pessoas ligadas às atividades do campo e celebrou a força e a tradição da vida rural.

Com uma programação voltada à valorização das raízes sertanejas, os participantes foram recepcionados com um farto café da manhã, repleto de quitandas típicas. O almoço, servido ao estilo das antigas fazendas, encantou os presentes com sabor e generosidade.

Assista alguns momentos:

Uma missa em Ação de Graças foi celebrada pelo padre Cléber, da Paróquia São Pedro e São Paulo, marcando o início oficial das atividades. Em seguida, a dupla Rony & Michel animou o público com um show especial.

A decoração do espaço reforçou o clima rural, com elementos que remetiam às tradições do campo. A organização contou com o apoio de secretários municipais e colaboradores, garantindo a excelência do evento.

Lideranças políticas também marcaram presença. O deputado estadual Arnaldo Silva e o ex-prefeito José Neto Santana prestigiaram o encontro.

O prefeito de Capinópolis, Luciano Belchior, destacou ao portal Tudo Em Dia que o evento representa uma homenagem ao trabalho incansável do homem do campo. “Essa é uma forma de reconhecimento e valorização das famílias que mantêm viva a essência da nossa terra”, afirmou.

Para o produtor Renato Marcelino, conhecido como Renato Borá, a iniciativa reforça a importância do trabalhador do campo:

“Acho esse evento muito importante por dar ênfase ao produtor rural, por valorizar o homem do campo, que vive trabalhando nesse Brasil de sol a sol para levar alimento para a mesa do brasileiro. Nós nos sentimos honrados, valorizados pela administração pública municipal por promover esse encontro de valorização do homem do campo.”

Fotos:

