Capinópolis: “Saúde em Ação” é realizado no Residencial Vale dos Sonhos

“Saúde em Ação” foi realizado no Residencial Vale dos Sonhos | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde realizou mais uma edição do “Saúde Em Ação” nos bairros. Na noite desta quinta-feira (19.out.23), foi a vez do Residencial Vale dos Sonhos receber as equipes.

Para animar o público presente, um alongamento.

As equipes realizaram aferição de pressão arterial, atualizaram o cartão de vacinação, fizeram orientações sobre fisioterapia e postura, prevenção à dengue, orientações sobre saúde bucal e testes rápidos de covid.

A ação contou com as parcerias do Rotary Club de Capinópolis, representado pela Casa da Amizade, e da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis — AVCCC.

A presidente da Casa da Amizade, Melissa Batista Coêlho, e a presidente da AVCCC, Maria Zélia Cruz, prestigiaram a ação. Integrantes das diretorias das duas instituições também marcaram presença no evento de incentivo à Saúde.

Durante o evento, a secretária de Saúde, Cássia Betânia Bisinoto, alertou para a necessidade de atualização do cartão de vacina. “Convocamos a todos para atualizar o cartão de vacina, pois ainda estão tendo casos de covid em nossa região, inclusive, com óbito”.

O projeto “Saúde em Ação” está sendo realizado nos bairros para aproximar a sociedade das políticas públicas da Saúde. Antes, grandes eventos para promoção das ações eram organizados na área central da cidade.

A coordenadora dos PSFs, Sílvia Campos, reforçou o convite para a atualização do cartão de vacina. Ouça:

Fotos da Ação: