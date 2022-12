Capinópolis sub-11 vence a Futel e vai à final da copa futel

Atletas no Estádio João Avelange — Parque do Sabiá

O Estádio Parque do Sabiá recebeu neste sábado (10.dez.2022), as equipes de Sub-11 de Capinópolis e da Futel para a semifinal da Copa Futel.

O campeonato é realizado pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), e integra as celebrações do centenário do Uberlândia Esporte.

Durante o tempo normal, as equipes empataram em 0x0. A equipe de Capinópolis venceu a Futel por 4×2 nos pênaltis.

Capinópolis jogou com:

Davi Henrique Alves Rodrigues

Luiz Fernando Gonçalves Ferraz

Brito Felipe Gabriel G. Ferraz

Daniel Lucas Cardoso

Miguel Resende S. Novaes

Felipe Bessa

Gabriel Pinheiro Calixto

Jose Lucas

Victor Hugo Marques

Ícaro Felipe Oliveira

Gabriel Vieira de Souza

Pedro Resende Novaes

Alex Sandro Humberto

Higor Viana

Joaquin Francisco

Vitor Sérgio

Pedro Emanuel Moisés

João Henrique Joventino

A final será no próximo dia 27 de dezembro no Estádio João Avelange.

O diretor-geral da Futel, Edson Zanatta, comemora o sucesso das competições. “Mais uma vez, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, promove eventos esportivos de grande importância, capazes, inclusive, de contribuir não apenas com a formação de atletas, mas também de cidadãos”, completou.