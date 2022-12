Capinópolis: supermercado é assaltado no Setor Primitivo

Capinópolis, Minas Gerais. Um supermercado, instalado no Setor Primitivo, foi assaltado na tarde desta segunda-feira (26.dez.22). O crime ocorreu na Rua 102 com a Avenida 97, por volta das 14h40. Veja:

Segundo informações da Polícia Militar (PM) do 54º Batalhão, dois bandidos chegaram no supermercado em uma motocicleta. Um dos ladrões ficou com a motocicleta ligada do lado externo, enquanto o outro criminoso seguiu até o caixa empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Ainda segundo as informações preliminares da PM, os bandidos levaram apenas o dinheiro do caixa. Ambos fugiram.

A quantidade levada pelos bandidos não foi informada.

Rastreamentos estão sendo efetuados, no entanto, até o encerramento desta matéria, ninguém havia sido preso.