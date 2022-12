Capinópolis, Minas Gerais. O Tribunal de Justiça da comarca de Capinópolis, Minas Gerais — por meio do Juiz de Direito, Dr. Felipe Ivar Gomes — divulgou edital para cadastramento de instituições, públicas ou privadas, que tenham a finalidade de desenvolver projetos sociais e atividades de caráter essencial a cidadania. As instituições devem ser registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ— com atividades sem fins lucrativas.

Edital