Carlos Prates: veja a primeira imagem do projeto da PBH para o aeroporto

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), revelou ao Estado de Minas nesta quarta-feira (15/03) que já iniciou um estudo de ocupação do terreno do aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste da capital mineira, que vai ser desativado a partir de 1º de abril.

Em um desenho feito pela PBH e mostrado à reportagem, é possível ver o planejamento proposto pelo Executivo municipal. Segundo Fuad, o projeto deve incluir quatro partes e o investimento previsto é de R$ 500 milhões.

"Não é uma maquete, não é um projeto pronto, porque eu não iria gastar dinheiro se o governo não tomasse essa decisão que tomou. O que nós temos é um estudo de ocupação do terreno", ponderou.

O tema foi tratado pelo prefeito com o governo federal em duas oportunidades nesta semana. Na segunda-feira, quando recebeu o vice- presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e nessa terça-feira, quando foi a Brasília para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No estudo inicial elaborado pela prefeitura da capital mineira é possível ver áreas industriais, moradias populares, escolas, unidades de Saúde e áreas de lazer. A ideia de Fuad é fazer parcerias com a Federação da Indústria de Minas Gerais (Fiemg) e outras entidades.

"Em frente ao anel, queremos construir uma área industrial não poluente, com galpões de logística ou alguma coisa que possa interessar aos empresários. A segunda, no meio, eu quero fazer um grande parque ecológico, com áreas de descanso, pista para bicicleta . O objetivo é abrir para o bairro. E na parte de trás, eu quero fazer moradias populares. Um primeiro estudo mostra que ali podem ser feitas de 1.800 a 2.000 moradias. Vamos querer criar equipamentos públicos como um posto de saúde, ou uma UPA… também vamos fazer uma escola com certeza, área comercial, de lazer. E vamos abrir ruas e acessos", explicou.