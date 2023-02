Carnaval 2023: Governo de Minas detalha ações em cultura, saúde e segurança

O Governo de Minas realizou uma entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira (9/2), para detalhar ações das Secretarias de Cultura, Saúde e Segurança a serem realizadas durante o Carnaval de 2023, no estado.

Romeu Zema , governador de Minas Gerais, esteve presente no evento e destacou os objetivos do Carnaval. “Queremos um Carnaval seguro para o mineiro e também para aqueles que vierem de fora. Que ele transcorra com a maior tranquilidade, tanto para quem quer descansar e também para aqueles que querem aproveitar a folia”.

Zema destacou que a expectativa é de que o Carnaval 2023 seja o maior da história do estado. São esperadas 10 milhões de pessoas no Carnaval, sendo 5 milhões de público em Belo Horizonte e a outra metade no interior. Esta será a primeira folia após a pandemia de Covid-19, que impossibilitou a realização do evento em 2021 e 2022. Após seu pronunciamento, o governador deixou o evento, alegando compromissos de agenda.

Segurança

Diversos órgãos de segurança estiveram presentes no evento. Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, ressaltou que Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil e que disse que a expectativa é que isso se confirme durante o Carnaval.

Ele contou que, durante a folia, haverá duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Sejusp, uma no Mineirão e outra que ficará se revezando entre as Praças da Savassi e a Praça da Estação. “Essas carretas têm toda uma infraestrutura para atendimento da população. É como se fosse, dentro dessas carretas, uma delegacia virtual”.

Greco contou que haverá uma colaboração com a Polícia Penal de Minas Gerais para a utilização de drones para monitoramento em diversos locais do estado. Além disso, ele destacou a realização de blitz educativas, que não terão como objetivo aplicar multas, mas sim conscientizar a população sobre os perigos do trânsito nesta época do ano.

Assédio e importunação sexual

O coronel geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PM), Rodrigo Piassi, destacou que a corporação empenhará 100% dos recursos logísticos e humanos disponíveis para o Carnaval.

Segundo ele, os serviços ordinários da PM continuarão, mas haverá um aumento nas operações de trânsito urbano e rodoviário, reforçando a fiscalização dentro da lei seca.

Piassi explicou, ainda, que a corporação atuará de forma especial contra crimes sexuais. A PM distribuirá Patrulhas de Prevenção à Violência Doméstica em 128 municípios do estado. O atendimento será exclusivo às mulheres em situações que envolvam assédio e importunação sexual. Serão, ao todo, 350 postos ativados por dia em Minas Gerais.

Quem sofre ou presencia assédio pode denunciar ligando no 180 ou 190. Em caso de violação de direitos de qualquer tipo contra crianças e adolescentes pode acionar, via disque 100, o Conselho Tutelar do município. Em casos de violações de direitos humanos de outros públicos, pode se ligar 100, 180 ou 190.

Reforço no atendimento às mulheres

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PC), Joaquim Francisco Neto e Silva, informou que 74 delegacias de plantão trabalharão 24h por dia durante o Carnaval, sendo sete delas em Belo Horizonte. 406 policiais civis serão disponibilizados em Belo Horizonte e 430 no restante do estado, principalmente em cidades com carnavais mais tradicionais, como Ouro Preto , Diamantina e Pirapora, por exemplo.

Ele explicou que certas denúncias poderão ser registradas exclusivamente pela Delegacia Virtual, sendo elas: perda de documentos, desaparecimento de pessoas, furtos, ameaças, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.

Joaquim Francisco contou que haverá um reforço especial voltado no atendimento à mulher, nas delegacias especializadas da Polícia Civil. Os plantões 24h continuam, mas com um efetivo maior de agentes.

Em Belo Horizonte, a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher fica no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul da capital. Além dela, mais unidades plantonistas da Polícia Civil estarão de plantão na capital mineira: quatro Deplans, nas Regionais Leste, Centro-Sul, Barreiro e Noroeste, a Delegacia de Plantão de Atos Infracionais e a Delegacia de Plantão DEICTRAN.

Operação especial contra afogamentos e acidentes automobilísticos

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), também esteve presente na coletiva. O comandante geral da corporação, Erlon Dias, contou que 350 militares serão empenhados para atuarem exclusivamente em demandas relacionadas ao Carnaval, em Belo Horizonte. Isso representa um total de 670 militares atuando em BH e Região Metropolitana.

“Nós temos 100% do nosso efetivo em condições de trabalho. São 5445 bombeiros distribuídos ao longo do nosso estado”, falou Erlon.

O CBMMG ressaltou que os atendimentos convencionais dos Bombeiros não serão afetados, visto que o efetivo excedente será de militares que trabalham nos setores administrativos da corporação.

Um ponto destacado por Dias foi a operação especial contra afogamentos e acidentes automobilísticos em Minas Gerais, principalmente em cidades do interior onde as festas de ruas não são tão tradicionais. Haverá efetivos situados em pontos estratégicos, como balneários e cachoeiras, tanto para conscientização da população, quanto pata atuação mais rápida dos militares.

Isso se dá pelo que o CBMMG chamou de série histórica de ocorrências, que concentra situações do tipo nesse período do ano.

Saúde

O secretário de saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, comemorou o momento de realização do Carnaval, o primeiro após a pandemia de Covid-19. “Graças à ciência, graças à vacina, a gente pode hoje falar em Carnaval da Liberdade, o maior Carnaval da história de Minas. Hoje a gente volta a falar do Carnaval do sexo seguro”.

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais volta suas atenções para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Materiais de conscientização e insumos preventivos estão sendo distribuídos durante a folia em todo o estado.

Fábio contou também que o hospital João XVIII terá escala reforçada, principalmente para atender situações de intoxicação por álcool e drogas, além de suturas e traumas, acontecimentos mais comuns durante a folia. Ele informou ainda que haverá atendimento móvel nos municípios mineiros.

O Estado de Minas questionou ao secretário de saúde se, mesmo num momento de retomada após a Covid-19, haveria alguma operação de conscientização para a vacinação, visto que a cobertura vacinal de Minas Gerais ainda é considerada baixa. Apesar de lamentar esse fato, Fábio reafirmou que o Carnaval 2023 tem como foco, na área da saúde, a conscientização contra as IST’s.

“Infelizmente Minas Gerais ainda não atingiu sua meta, mas estamos buscando, fazendo campanhas em busca da meta, mas Minas Gerais vacinou muito bem e estamos vendo na prática. Não estamos tendo internações volumosas, nossas unidades de saúde e hospitais têm vagas disponíveis, então não vejo a Covid como principal ponto deste Carnaval”, falou Baccheretti.

Ainda assim, ele incentivou as pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal a se imunizarem e citou a chegada de novas doses de vacinas em Minas.

“Aproveito a oportunidade para lembrar que quem tem mais de 40 anos tem que ter quatro doses de vacina no seu cartão, quem tem menos de 40 anos tem que ter três doses. Recebemos doses da bivalente anteontem, já vamos distribuir agora em fevereiro para dar o reforço daquela população mais vulnerável”, falou.

Cultura e Turismo

Mais de 200 cidades já estão inscritas no Carnaval da Liberdade e a expectativa do Governo de Minas é de que R4 1 bilhão seja movimentado durante a festa. Além disso, espera-se que a ocupação hoteleira em Belo Horizonte chegue a 100%.

Já o Carnaval da Tranquilidade foi aderido por 250 municípios e contará com programação para aquelas pessoas que querem escapar da folia e procurar maior calmaria durante o feriado.

Uma outra novidade será a instalação do Atrium da Liberdade na Praça da Liberdade , Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No local, os foliões terão um espaço para descanso, recuperação e convívio. Haverá programação diversa no local, com aulas, oficinas, dicas de customização, maquiagem, música e dança, entre outras atrações. Também haverá distribuição de água.

Também haverá espaço especializado para crianças autistas, com Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Hidrocefalia e neurotípicas.

A Praça da Liberdade será, ainda, espaço para um desfile animal: os foliões poderão levar seus pets fantasiados para o Concurso CarnaPet.

O secretário de estado de cultura e turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, comemorou o retorno do Carnaval em Minas Gerais.

“Essa festa é um grande momento da diversidade e um grande momento da economia criativa. Esse é um Carnaval contemporâneo onde todos e todas podemos ser, existir e festejar, nesse momento pós-pandemia”, declarou Leônidas.