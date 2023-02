Carnaval 2023: proteja seu celular antes de sair de casa

Ter muitas informações pessoais em um único celular pode resultar em dor de cabeça se o aparelho for perdido ou furtado. Fotos, contas bancárias, anotações, contatos e redes sociais devem estar protegidos, principalmente durante o Carnaval, que retorna depois de dois anos sem festa.

Em São Paulo, autoridades estimam que o público deve chegar a 15 milhões de foliões. Com tanta gente aglomerada, casos de furto têm sido comuns em bloquinhos.

Confira a seguir algumas dicas para evitar problemas com o celular durante a folia:

REGISTRE UMA SENHA DE ACESSO

A primeira medida, e a mais importante, é definir uma senha de acesso ao celular. Sem essa camada de segurança perder o aparelho significa dar acesso a suas informações pessoais a um estranho.

Logo ao ligar um celular novo pela primeira vez, o sistema já recomenda a proteção. Na pressa ou por descuido, o usuário pode ignorar a instrução.

Também é importante que as senhas numéricas sejam fortes. Então, nada de "1234" ou "0000" na hora de escolher o PIN.

Além do código, vários modelos de celulares oferecem o desbloqueio por impressão digital (biometria), o que garante mais um reforço à segurança. No caso dos iPhones mais recentes, o FaceID, que exige o reconhecimento facial do dono do celular, é uma ótima opção.

VEJA COMO ATIVAR SENHAS DE ACESSO AO CELULAR

ANDROID

1 – Vá em Configurações

2 – Acesse Segurança e Privacidade

3 – Selecione Tela de Bloqueio

4 – Selecione PIN. Alguns aparelhos também oferecem reconhecimento do rosto e biometria na mesma tela (recomendável)

5 – Digite o PIN de seis dígitos ou configure os outros métodos de segurança

iOS

1 – Vá em Ajustes

2 – Acesse Face ID e Código (Touch ID e Código, em modelos anteriores ao iPhone X)

3 – Selecione Ativar Código

4 – Digite um código. Pode ser de quatro ou seis dígitos, alfanumérico ou personalizado

RASTREAR E APAGAR DADOS REMOTAMENTE

Os serviços de localização dos celulares ajudam a encontrar o dispositivo em caso de perda, então certifique-se de habilitar as configurações necessárias antes de sair de casa.

A função permite que, através de um outro dispositivo, o usuário veja em um mapa onde está o aparelho. Os iPhones e os Samsung Galaxy mais recentes, por exemplo, ainda conseguem ser rastreados até mesmo quando estão desligados.

Também é importante ter guardado o registro do número de identificação do telefone, o IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel), caso precise registrar um boletim de ocorrência.

O IMEI está nas etiquetas coladas na caixa do aparelho e também pode ser acessado digitando o código *#06#* no telefone do celular. Deixe o IMEI guardado em um outro dispositivo, como um computador. Com o número, a operadora consegue impedir que o celular perdido faça e receba ligações.

O Google ("Encontre meu dispositivo"), a Apple ("Buscar") e a Samsung ("SmartThings Find") têm ferramentas próprias de rastreio. Elas também permitem bloquear ou deletar os arquivos dos aparelhos remotamente, na próxima vez que ele for conectado à internet.

VEJA COMO RASTREAR OS CELULARES

SAMSUNG

1 – Vá em Configurações

2 – Acesse Segurança e Privacidade

3 – Selecione Buscar Meu Telefone

4 – Conecte-se à sua Samsung Account

5 – Ative a opção "Permitir localizar telefone"

6 – Para verificar, acesse o site smartthingsfind.samsung.com

GOOGLE

1 – Em um aparelho Android, vá em Configurações

2 – Acesse Google

3 – Selecione Encontre Meu Dispositivo

4 – Ative a opção "Usar o Encontre Meu Dispositivo"

5 – Conecte-se à sua conta do Google

6 – Para verificar, acesse o site google.com/android/find

iPHONE

1 – Vá em Ajustes

2 – Toque em seu nome e acesse Buscar

3 – Selecione a opção Buscar iPhone

4 – Para ver o dispositivo mesmo quando estiver offline, ative a opção "Rede do app Buscar"

5 – A localização pode ser vista no app Buscar de outros dispositivos da Apple (Mac ou iPad) ou no site icloud.com/find

ARQUIVOS E BACKUPS

As contas Apple e Google dão direito a um armazenamento gratuito. Isso permite, por exemplo, salvar arquivos na nuvem e acessá-los a partir de qualquer dispositivo.

Com a função de backup ativa, os celulares conseguem salvar fotos, eventos, contatos e anotações automaticamente toda vez que estiverem conectados a uma rede WiFi. A função é útil em caso de furtos, evitando um trabalho maior na hora de transferir os arquivos para um novo celular.

Apesar de quebrar o galho, o armazenamento gratuito não é generoso com quem tem muitos arquivos, principalmente vídeos. A conta da Apple (iCloud) garante apenas 5 GB de memória, enquanto a do Google, 15 GB. Nesses casos, é possível pagar por uma assinatura premium ou salvar os arquivos no computador, à moda antiga.

O WhatsApp também tem a opção de fazer backups dentro do aplicativo, através do iCloud e do Google Drive, o que permite recuperar conversas em outros dispositivos.

VEJA COMO ATIVAR BACKUPS NOS CELULARES

ANDROID

1 – Vá em Configurações

2 – Acesse Contas e Backup

3 – Selecione "Fazer backup dos dados" onde estiver escrito Google Drive

4 – Conecte-se à conta Google e selecione quais dados deseja sincronizar com a nuvem

iPHONE

1 – Vá em Ajustes

2 – Selecione seu nome e acesse iCloud

3 – Vá em "Backup do iCloud" e selecione "Fazer Backup Deste iPhone"

4 – Na aba iCloud, agora aparecerá quais apps podem ser sincronizados com a nuvem, como o Fotos, Mail, Notas e Contatos. Para desativar, basta selecionar algum deles

WHATSAPP

1 – Abra o app WhatsApp

2 – Toque em Mais Opções e vá em Configurações

3 – Acesse Conversas e, depois, Backup de Conversas

4 – Ative a opção "Fazer backup no Google Drive". No iPhone, a sincronização é ativada por padrão

5 – Selecione uma frequência para o backup

6 – Selecione a Conta do Google na qual você deseja salvar o backup